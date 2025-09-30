На авторынке РФ зафиксировали массовую регистрацию машин из Китая

34 марки официально присутствуют на рынке, имеют дилерские центры и предоставляют гарантийное обслуживание. Еще 30 брендов были завезены по схеме параллельного импорта.

Наиболее популярным китайским брендом остается Haval: было зарегистрировано 93 050 авто этой марки, которая имеет собственное производство в РФ. На втором месте Chery с результатом 79 851 автомобиль, на третьем – Geely (52 858), рассказал руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

Топ-5 вошли Changan (44 810) и Jetour (24,6 тысячи авто).

Остальные имеют менее 20 тысяч регистраций. При этом Li Auto (Lixiang) оказался более популярным, чем JAC, Hongqi и Kaiyi.

Китайские автопроизводители продолжают усиливать позиции на российском рынке.

