Дилер назвал конкурентов кроссовера Tenet T4

У компактного кроссовер Tenet T4, продажи которого стартовали в конце августа, есть несколько основных конкурентов. Среди них, по мнению директора дивизиона "АвтоСпецЦентр Химки" Ольги Антюшиной, выделяются Haval Jolion, Geely Coolray и Changan CS35.

В беседе с агентством "Автостат" она отметила, что кроссовер привлекает внимание благодаря мелкоузловой сборке на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, что обеспечивает высокий контроль качества и доступность запасных частей в будущем благодаря локализации производства.

Еще одно преимущество машины - ее ценовое позиционирование. Этот автомобиль более доступен, чем, например, Geely. По мнению Антюшиной, Tenet T4 займет второе место в рейтинге продаж среди модельного ряда бренда.

Кроссовер предлагается в двух комплектациях - Active и Prime, по цене от 2 220 000 рублей. Топ-менеджер полагает, что наибольшей популярностью будет пользоваться версия Prime из-за ее более богатого оснащения.

Переднеприводный T4 оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, который развивает 147 лошадиных сил и сочетается с 6-ступенчатой преселективной коробкой передач DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Tenet впервые вошел в топ-10 рынка России.