В России предложили отменить утильсбор на некоторые категории автомобилей

В Государственную думу внесены поправки в закон "Об отходах производства и потребления", предусматривающие частичную отмену уплаты утилизационного сбора, сообщают "Известия".

Документ предлагает освободить от авансовой уплаты сбора транспортные средства, которые помещаются под таможенные процедуры "таможенного склада", "свободного склада" или "переработки на таможенной территории".

По действующим нормам утильсбор не взимается лишь с автомобилей, принадлежащих дипломатическим миссиям и переселенцам по госпрограмме, а также с машин старше 30 лет и временно ввезенных в страну.

Авторы инициативы указывают, что такие автомобили сохраняют статус иностранных товаров и, как правило, впоследствии вывозятся за пределы России.

"Уплата утилизационного сбора при помещении товаров под указанные таможенные процедуры представляется необоснованной", - говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, сбор будет уплачиваться в полном объеме в случае выпуска автомобилей в свободное обращение на российском рынке.

Эксперты считают, что поправки коснутся узкого сегмента компаний, ориентированных на реэкспорт.