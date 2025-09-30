В Кирове продают Audi A8 первого поколения за 12 млн рублей

В Кирове продают проехавшую 4678 километров Audi A8 первого поколения. Выставленный экземпляр оснащён 310-сильным 8-цилиндровым бензиновым двигателем объёмом 4,2 литра, 5-диапазонной автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода quattro. Салон, как того требует статус флагмана, отделан натуральными кожей, деревом и алюминием.

Стоимость может касаться завышенной, но на подобные «капсулы времени» сейчас принято выставлять максимально высокие цены: предполагается, что даже негуманный «прайс» не отпугнёт потенциального покупателя, среди которых может оказаться истинный ценитель.

Надо заметить, что владеть немолодым немецким флагманом непросто: её мотор надёжен, но вот электрохозяйство — не очень. Кроме того, Audi A8 D2 имеет алюминиевый кузов, и в случае даже лёгкой аварии восстановить прежнюю геометрию будет непросто.

Впрочем, будущий владелец (если таковой, конечно, найдётся), скорее всего, не будет ежедневно эксплуатировать покупку, а захочет сохранить нынешнее состояние «капсулы времени». Кстати, как отмечает 110 KM.RU, размер транспортного налога — 46 500 рублей.

Кстати, в Китае продают УАЗ «Хантер» по цене трёх новых машин. Автомобиль оснащён 2,7-литровым бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом.