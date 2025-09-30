В Белоруссию планируется поставить 12 тысяч авто Lada

В этом году «АвтоВАЗ» планирует поставить около 12 тысяч автомобилей Lada в Белоруссию. Более девяти тысяч машин российского бренда уже экспортированы в эту страну, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

© runews24.ru

На выставке «Иннопром. Беларусь» он подчеркнул, что в прошлом году на белорусском рынке было продано более 15 тысяч автомобилей Lada.

Для «АвтоВАЗа» Беларусь является первым экспортным рынком уже достаточно длительное время. В прошлом году было продано свыше 15 000 машин. В этом году, вероятно, будет около 12 тысяч. На данный момент Россия уже поставила более 9 000, сообщает ТАСС.

Напомним, что в Северной Корее заметили новый авто под брендом Chollima за $15 тысяч. Россиян начали уведомлять об уплате транспортного налога за 2024 год. За восемь месяцев 2025 года на территории РФ было зарегистрировано 424 718 новых автомобилей, произведенных 64 китайскими брендами.