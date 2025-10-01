УАЗ возобновил производство внедорожников «Хантер»

После майской инвентаризации оборудования на производственной площадке, Ульяновский автомобильный завод вновь запустил конвейер по сборке легендарного внедорожника УАЗ «Хантер». Об этом сообщила пресс-служба компании Autonews.ru.

В мае текущего года производство УАЗ «Хантер» было временно приостановлено в связи с проведением плановой ревизии заводских мощностей. Представители завода заверили, что данная остановка не отразится на объемах выпуска внедорожника и после завершения необходимых работ сборка модели будет возобновлена.

Стоит отметить, что незадолго до этого УАЗ выпустил небольшую партию предсерийных «Патриотов» и «Пикапов», оснащенных модернизированным бензиновым двигателем ZMZ Pro, развивающим мощность 149,6 лошадиных сил и крутящий момент 235 Нм. Эти автомобили, укомплектованные новой шестиступенчатой механической коробкой передач, были переданы для прохождения сертификационных испытаний.

