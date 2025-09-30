В Калифорнии полицейские остановили беспилотное авто

В Калифорнии беспилотный Jaguar стал участником дорожного инцидента. Полицейские остановили автомобиль, однако выписать штраф не смогли из-за особенностей законодательства.

По информации портала CarScoops, сотрудники полиции города Сан-Бруно проводили операцию по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Во время патрулирования они заметили, что белый кроссовер Jaguar I-Pace нарушил правила дорожного движения, совершив запрещенный разворот. Они остановили машину, но за рулем никого не оказалось.

В Калифорнии на данный момент не существует правовой базы для применения санкций к автономным транспортным средствам, поэтому полиция не смогла выписать штраф. Однако правоохранители связались с владельцем автомобиля и сообщили о случившемся. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем планируется обновление системы управления беспилотником.

Полицейские подчеркнули, что с ростом числа подобных машин на дорогах необходимо разработать эффективные методы для реагирования на возможные нарушения со стороны автономных машин.

