Кроссоверы и внедорожники установили новый рекорд в России

По данным агентства "Автостат", в августе 2025 года в России было продано 88 896 кроссоверов и внедорожников, что составило 72,7% от общего объема рынка. Таким образом, сегмент SUV установил новый исторический максимум.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2025 года, когда кроссоверы и внедорожники занимали 71,8% рынка. Впервые доля продаж SUV превысила 70% в декабре 2023 года, составив 70,7%.

