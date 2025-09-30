Московский метрополитен ищет специалиста по разработке автомобиля

В Московский метрополитен требуется эксперт для разработки автомобиля. Как стало известно редакции Quto, в компании хотят найти руководителя проекта, который сможет подготовить мастер-план по разработке и постановке на производство автомобиля — от этапа креативной фазы до этапа индустриализации. Притом работодатель умалчивает уровень заработной платы.

В задачи руководителя также входят мониторинг выполнения работ подразделениями, разработка стратегии реализации проекта, оценка сценариев, проведение анализа рисков и многое другое.

Между тем, совсем недавно публике представили прототип электрокара «Молния», в создании которого приняла участие Дирекция по развитию электротранспортных средств ГУП «Московский метрополитен».

Авторы концепта уверены, что серийная версия новинки сможет бросить вызов моделям Zeekr 007, Tesla Model 3 и BYD Han. И нельзя исключать, что начальник требуется именно этому проекту.

Эта новинка, которую, по некоторым данным, могут начать производить на заводе «Москвич», представляет собой седан D-класса. Подробности — в материале Quto.