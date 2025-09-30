Кованые диски выходят в мейнстрим: российский рынок тюнинга набирает обороты

Российский рынок автомобильного тюнинга переживает заметный сдвиг: интерес к кованым дискам за последний год вырос почти вдвое.

Об этом говорят данные отраслевых экспертов, отмечающих, что автовладельцы всё чаще выбирают такие решения не только ради внешнего эффекта, но и ради практических преимуществ — лёгкости, прочности и ресурса, который важен в условиях российских дорог.

Кованые диски считаются более технологичным вариантом по сравнению с литым аналогом: они на 20–30 % легче, снижают нагрузку на подвеску и положительно влияют на управляемость автомобиля. Эти характеристики особенно ценят владельцы спортивных и премиальных машин — от Ferrari до Porsche, — для которых каждая деталь напрямую связана с безопасностью и комфортом.

На фоне роста цен и сложностей с поставками оригинальных комплектующих на российском рынке всё активнее появляются новые игроки.

Среди них — компания Rusch, созданная дизайнером и предпринимателем Дамиром Мустафиным. Бренд делает ставку на премиальный сегмент и уже поставляет продукцию не только в Россию, но и в Европу, США и Азию.

Таким образом, кованые диски перестают быть нишевым решением для энтузиастов и постепенно превращаются в заметный элемент автомобильной культуры.