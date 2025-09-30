Минпромторг назвал машины, для которых утильсбор вырастет до 10 миллионов. Российских автомобилистов, владеющих мощными автомобилями премиальных и люксовых брендов, в ближайшие годы ждёт значительное увеличение утилизационного сбора. По словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, к 2030 году размер этого платежа для некоторых иномарок может составить до 10 миллионов рублей.

© Quto.ru

С ноября расчёт сбора для легковых машин будет пересмотрен. Это значит, что базовая ставка будет определяться типом и объёмом двигателя, а мощность будет влиять на специальный повышающий коэффициент по прогрессивной шкале. Максимальная сумма в 10 миллионов рублей предусмотрена для транспортных средств старше трёх лет, с двигателем более 3,5 литра и мощностью свыше 500 лошадиных сил.

В качестве примера министр назвал модели Mercedes-Benz G-Class, всю линейку Rolls-Royce, Bentley Continental GT и Cadillac Escalade. По его мнению, эти автомобили покупаются не просто как средство передвижения, поэтому изменение сбора не окажет критического влияния на спрос. Кроме того, со временем из-за инфляции и других макроэкономических факторов доля этого налога в общей стоимости машины будет постепенно уменьшаться.

Алиханов подчеркнул, что для подавляющего большинства владельцев праворульных автомобилей, которые особенно популярны на Дальнем Востоке, нововведения рисков не несут.

По итогам чуть менее девяти месяцев 2025 года, из 168 тысяч зарегистрированных в России праворульных легковых автомобилей 85% имели мощность до 160 лошадиных сил, отметил он.

Эта статистика повторяет данные прошлого года по Дальневосточному федеральному округу, где из примерно 121 тысячи таких машин 87% также были маломощными. Таким образом, самая массовая категория транспортных средств не пострадает от грядущих изменений.