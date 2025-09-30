В Челябинске время на добровольную эвакуацию автохлама сократили до недели
В Челябинске брошенные на улицах автомобили разрешено эвакуировать уже через семь дней после уведомления собственника, а не через месяц, как это было раньше. Такое решение сегодня приняли депутаты городской думы.
Теперь собственники автохлама, заинтересованные в его сохранении, должны поспешить. После признания автомобиля брошенным его хозяину отводится неделя на то, чтобы вывезти его самостоятельно.
Кроме того, для упрощения процедуры первичного осмотра таких автомашин, соответствующими полномочиями наделено городское управление благоустройства. Участие в этой работе специалистов МКУ "Городская среда" теперь не предусмотрено.