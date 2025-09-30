В Челябинске время на добровольную эвакуацию автохлама сократили до недели

В Челябинске брошенные на улицах автомобили разрешено эвакуировать уже через семь дней после уведомления собственника, а не через месяц, как это было раньше. Такое решение сегодня приняли депутаты городской думы.

Теперь собственники автохлама, заинтересованные в его сохранении, должны поспешить. После признания автомобиля брошенным его хозяину отводится неделя на то, чтобы вывезти его самостоятельно.

"Изменения в "Положении о порядке выявления, перемещения, хранения брошенных, разукомплектованных транспортных средств, расположенных на территории общего пользования города Челябинска" нацелено на повышение антитеррористической безопасности жителей города", - отметили в городской думе.

Кроме того, для упрощения процедуры первичного осмотра таких автомашин, соответствующими полномочиями наделено городское управление благоустройства. Участие в этой работе специалистов МКУ "Городская среда" теперь не предусмотрено.