Белоруссия и Россия займутся созданием беспилотных БелАЗов

Соглашение об учреждении белорусско-российского совместного предприятия, которое сосредоточится на создании инновационных беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ, подписано на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в белорусской столице. Документ подписали ОАО "БЕЛАЗ", ООО "РТ-Развитие бизнеса", принадлежащее государственной корпорации "Ростех", и ОАО "ИнДев Солюшенс", передает корреспондент ТАСС.

Договоренности предполагают создание нового технологического предприятия, объединяющего передовые инженерные разработки, цифровые технологии и экологически чистую энергетику для горнодобывающей отрасли. Соглашением предусматривается разработка беспилотных и водородных 220-тонных карьерных самосвалов БелАЗ.

Беспилотный самосвал с возможностью дистанционного управления будет оснащен интеллектуальной системой диспетчеризации, которая обеспечит полный контроль и автономную работу автомобиля в режиме 24/7, а технологии компьютерного зрения и нейросетевых алгоритмов позволят технике самостоятельно распознавать объекты, прогнозировать маршруты для оптимального движения и принимать решения в реальном времени, повышая эффективность ее работы.

По данным пресс-службы БелАЗа, карьерный самосвал, использующий водородные ячейки для получения энергии, представляет собой весьма перспективный проект в условиях развития водородной энергетики, в том числе и в сегменте карьерного транспорта. На сегодняшний день применение водорода как наиболее экологичного альтернативного топлива, получаемого с использованием возобновляемой энергии, является хорошим способом расширить существующую базу энергоресурсов и уменьшить негативное влияние на окружающую среду.