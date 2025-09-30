Мужчина хотел уберечь авто от конфискации, а в результате получил уголовку

Мужчина хотел уберечь автомобиль, а в результате сам лишился свободы.

© Первоисточник

Житель Нагорского района лишился свободы за управление машиной без прав и попытку скрыть имущество, рассказали в ГУФССП по Кировской области.

Изначально мужчина был осужден за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав. Суд вынес решение назначить виновному обязательные работы, денежный штраф и конфискацию ВАЗ-21074, на котором было совершено правонарушение.

Однако осужденный попытался уклониться от конфискации имущества. Вместо передачи машины государству, он решил её разобрать. Владелец демонтировал салонные кресла и покрышки с двух колёс, установил их на другое транспортное средство, разобрал приборную панель и выкинул её, снял руль и фары, разместив части автомобиля в своём гараже.

Данные действия расценены органами следствия как попытка воспрепятствовать исполнению законного решения суда. В результате житель Нагорского района получил реальный срок лишения свободы продолжительностью 11 месяцев, штраф размером 170 тысяч рублей и запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на три года.