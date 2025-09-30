Идет на рекорд: электромобиль "Атом" получил более 100 тысяч предзаказов

Российские разработчики электромобиля "Атом" получили более 105 тысяч заявок на покупку. Об этом РИА Новости сообщила глава пиар-службы бренда Анастасия Иваненкова. По ее словам, прогнозируемая стоимость машины без учета государственных субсидий составляет от 3 до 4 млн рублей.

Иваненкова сообщила, что окончательная цена электромобиля будет определена с началом серийного производства. Стоимость будет зависеть от условий поставщиков компонентов, однако разработчики прилагают все усилия для ее снижения.

"Атом" планируется выпускать в различных версиях. Помимо стандартной гражданской модификации, будут представлены специальные версии для такси, каршеринга и, как отметила топ-менеджер, для государственных органов.

Основными преимуществами новинки являются высокий уровень цифровизации, включающий различные медиасервисы и систему электронных ассистентов, а также запас хода на одном заряде до 500 километров. Батарею можно зарядить с 20% до 80% всего за 25 минут.

Массовую сборку электрокара рассчитывают начать до конца нынешнего года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в 2026 году выпустят около 6000 электрокаров "Атом".