Каким будет BMW 3 серии следующего поколения

Немецкий автопроизводитель готовит новое поколение своего бестселлера, а пока у нас благодаря свежим шпионским фотографиям есть возможность представить, как он будет выглядеть.

История третьей серии началась в 1975 году, именно тогда состоялась премьера первого поколения модели с заводским индексом Е21. Сегодня на конвейере уже седьмая генерация, которая дебютировала осенью 2018 года. В 2022 году семейство 3 серии получило рестайлинг, а сейчас BMW тестирует прототипы нового поколения, которое будет существенно отличаться от предыдущих.

Прежде всего, седан получит немного иные пропорции, которые за счёт более длинного переднего свеса и уменьшенного расстояния между передней осью и дверью будут больше похоже на переднеприводные. Сам дизайн также кардинально отличается от предыдущих поколений и будет выполнен в новом стиле бренда под названием Neue Klasse. Спереди появятся широкие «ноздри» решётки радиатора (либо их имитация), визуально объединённые с фарами. Графика светодиодных ходовых огней будет выполнена в виде пары расположенных под углом элементов с каждой стороны. Боковины станут проще по форме и впервые в истории модели лишатся горизонтальной выштамповки в районе дверных ручек.

Вместо неё будет лишь небольшая выштамповка над задними колёсными арками, а сами дверные ручки сделают выдвижными, как у нового кроссовера BMW iX3. Седан получит растянутые по горизонтали фонари с оригинальным рисунком габаритных огней, а ниша номерного знака расположится в нижней части крышки багажника.

Новая 3 серия будет предлагаться с двумя вариантами платформы: нынешней CLAR с традиционными ДВС и полностью электрической Neue Klasse. В первом случае под капотом будут 4-цилиндровые 2,0-литровые моторы и рядные «шестёрки» объёмом 3,0 литра. Топовая версия М3 получит доработанный двигатель от нынешней модели в мягкогибридном варианте.

Премьера новой «трёшки» ожидается в следующем году. Напомним, BMW также готовит полностью новое поколение кроссовера X5.