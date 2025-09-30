Американский вездеход Vanderhall Brawley наконец-то вышел на рынок

Компания Vanderhall Motor Works из города Прово (США, штат Юта) объявила о начале поставок клиентам своего электрического вездехода Brawley. Его главные достоинства — отличная проходимость, полноуправляемое шасси, закрытый и достаточно комфортный кузов, богатое оснащение и дизайн, отдалённо напоминающий классические внедорожники Jeep.

© Колеса.ру

Компанию Vanderhall основал в 2010 году предприниматель Стивен Холл, начинала она с производства трёхколёсных бензиновых спорткаров, но сегодня производит только «электрички». Трёхколёсный спорткар был переведён на электротягу и сегодня называется Santarosa. Четырёхколёсный электрический вездеход компания впервые анонсировала в 2020 году под именем Navarro, в 2021 году он был переименован в Brawley, производство Brawley должно было начаться в 2022 году, но только в конце прошлой недели из Vanderhall поступил сигнал о том, что поставки Brawley американским клиентам наконец-то начались.

Brawley — это своеобразный гибрид гоночного багги и обычного трёхдверного внедорожника. От последнего ему достались герметичный 4-местный и достаточно комфортный кузов (изготовлен из алюминиевого сплава), от багги — выдающаяся геометрическая проходимость и способность ездить с большой скоростью по песчаным дюнам, камням и буеракам. Формально Brawley относится к классу UTV, то есть, по сути, это мотовездеход, не предназначенный для езды по дорогам общего пользования, но, как сообщает журнал Car and Driver, в во многих штатах теперь можно выезжать на таких машинах на обычные дороги, что, конечно, очень удобно, так как, мягко говоря, не в каждом лесу или пустыне имеются зарядные терминалы.

Габаритная длина Vanderhall Brawley определяется его 35-дюймовыми «зубастыми» шинами Atlas Paraller M/T (свесов у кузова просто нет) и составляет 3746 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1765 мм, колёсная база — 2857 мм, дорожный просвет — 457 мм. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с очень энергоёмкими амортизаторами, заявленные ходы подвесок — 533 мм. Все колёса оснащены 200-миллиметровыми дисковыми тормозами, при этом предполагается, что замедление будет в основном обеспечивать рекуперативный режим электродвигателей.

Силовая установка состоит из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо), их максимальная совокупная отдача — 297 кВт (404 л.с.) и 662 Нм. Четыре электромотора в сочетании с задней поворотной осью наделяют Brawley завидной манёвренностью: есть режимы eCrab (способность ехать вбок по диагонали) и eTank (способность развернуться на месте за счёт вращения в разные стороны колёс по левому и правому бортам). Ёмкость батареи — скромные 40 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 225 км. Весит вездеход от 1225 до 1360 кг в зависимости от оснащения. Допустимая масса буксируемого прицепа — 680 кг.

В салоне Brawley установлены четыре индивидуальных ковшеобразных кресла с четырёхточеными ремнями безопасности и подогревом, есть климат-контроль и аудиосистема с четырьмя динамиками (в виде опции предлагается сабвуфер). Щиток приборов — это два стрелочных циферблата. Мультимедийного экрана нет, все функции активируются тумблерами на передней панели и под потолком. В нижней части дверей и в крыше предусмотрены смотровые окна. Объём багажника — 470 л.

Стоит Vanderhall Brawley дорого — от 49 950 долларов. Производитель упирает на то, что Brawley можно использовать не только для развлечений, но и в качестве трактора: крепления в передней и задней частях кузова позволяют монтировать различное навесное оборудование для расчистки снега, разбрызгивания удобрений и проч.

Тем, кому нужен бензиновый аналог Vanderhall Brawley, можем порекомендовать представленный минувшим летом американо-британский Manx Tuthill LFG.