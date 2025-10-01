Руководство "Автотора" одобрило увеличение утильсбора

Глава холдинга "Автотор" Денис Пак в беседе с ТАСС выразил уверенность, что инициатива Минпромторга по реформированию схемы начисления утильсбора окажет положительное влияние на российский автопром. Он полагает, что данная мера будет способствовать укреплению технологической независимости отрасли.

По словам топ-менеджера, изменения в расчете утильсбора помогут найти баланс между интересами потребителей и производителей. Это проявится в увеличении инвестиций в производство ключевых компонентов, таких как силовые агрегаты, блоки управления и другие сложные системы. В результате технологическая независимость автопрома в РФ повысится.

Что касается рынка, то новая методика, как отметил Пак, будет поддерживать добросовестных участников рынка, которые выполняют свои обязательства перед покупателями, включая предоставление гарантии на машины. При этом легковушки массового сегмента останутся доступными, поскольку изменения не затронут технику с двигателями мощностью менее 160 лошадиных сил.

