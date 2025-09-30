"АГР Холдинг" поделилась комментарием относительно увеличения утильсбора

Компания "АГР Холдинг" поделилась комментарием относительно дискуссий вокруг возможного увеличения утильсбора с 1 ноября 2025 года. Точку зрения производителя Solaris и Tenet озвучил гендиректор "АГР Холдинга" Алексей Калицев.

"Мы считаем своевременными предложенные механизмы в расчете утильсбора. Это позволит обелить рынок и сделать его более защищенным и предсказуемым", - сказал он.

Он объяснил эту позицию тем, что параллельный импорт был важной мерой в переходный период, но сегодня потребности российских автолюбителей могут быть обеспечены локальным производством. Причем в полной мере.

"Альтернативные каналы ввоза - это всегда риск для покупателя. Мы же со своей стороны готовы обеспечивать внутренний спрос, предлагая покупателям современные машины, произведенные с учетом российских климатических и дорожных особенностей эксплуатации, с гарантией, сервисом и прозрачными условиями", - цитирует пресс-служба "АГР Холдинга" руководителя компании.

Ранее "РГ" писала, что грядущее повышение утильсбора приведет на начальном этапе к сокращению импорта и подорожанию автомобилей на "вторичке" .