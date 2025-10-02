Как решают проблему с наличием топлива в регионах

Проблему с наличием топлива в регионах решают в ручном режиме, рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В ручном режиме Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы, обеспечивает поставки соответствующих нефтепродуктов", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что в целом ситуация контролируемая. По стране по топливу обеспечен баланс спроса и предложения. Кроме того, принято решение о продлении запрета на экспорт бензина для всех участников рынка до конца года, что позволит оставить топливо на внутреннем рынке.

Наконец, в 2025-2026 годах будут постепенно вводиться в эксплуатацию модернизированные нефтеперерабатывающие заводы, добавил Новак. Благодаря этому топлива в стране будет производиться еще больше.