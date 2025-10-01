Компания Porsche раскрыла подробности об интерьере нового Cayenne Electric, мировой дебют которого намечен на конец 2025 года.

Электрическая версия кроссовера получила обновленную архитектуру салона с акцентом на цифровизацию и персонализацию. У Cayenne Electric три экрана - такая же конфигурация есть, например, у Monjaro. Пассажирский дисплей является опциональным, а центральный получил изгиб снизу для удобства управления.

Для повышения комфорта в Cayenne Electric предусмотрены электрорегулировка задних сидений, подогрев подлокотников и дверных карт, панорамная крыша с технологией Variable Light Control позволяет изменять прозрачность стекла в нескольких режимах, функция Mood Modes, объединяющая климат, свет и аудиосистему для создания различных сценариев поездки.

Впервые Cayenne получил встроенный голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, который управляет функциями комфорта и мультимедиа и поддерживает сложные голосовые команды.

Также модель оснащена системой Porsche Digital Key с технологией Ultra Wideband: автомобиль распознает смартфон или смарт-часы владельца и автоматически блокирует или разблокирует двери.

По словам разработчиков, Cayenne Electric сочетает традиционные ценности Porsche с новыми цифровыми технологиями и предлагает самый высокий уровень персонализации в истории модели.

Цены на Porsche Cayenne Electric пока неизвестны. Бензиновая версия кроссовера стоит в Германии от 101 тысячи долларов, гибридный вариант - минимум 116 тысяч евро.