Названы модели Audi, BMW и Mercedes, которые не подорожают

Введение новой методики приведёт к увеличению стоимости автомобилей, ввозимых по параллельным схемам в случае, если мощность их двигателя будет превышать 160 лошадиных сил. Наиболее ощутимо это ударит по машинам премиум-сегмента. Однако некоторые новые модели известных мировых производителей смогут избежать потенциального роста цен.

Так, в их число входит компактный кроссовер Audi Q3. На него не повлияют новые правила, так как он оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью ровно 160 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. На сегодняшний день в России цена на этот автомобиль начинается от 5,3 миллиона рублей.

Ещё одним исключением станет переднеприводный седан Audi A3 L, который имеет полуторалитровый силовой агрегат на 160 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Приобрести эту модель можно минимум за 4,7 миллиона рублей.

В этот список можно отнести и две модели от BMW. Речь о переднеприводном компактном кроссовере BMW X1 с индексом 18i. Его 136-сильный мотор сочетается с семиступенчатым «роботом». Начальная стоимость составляет около 5,5 миллиона рублей. Седан BMW 3-Series в модификации 320i предлагается к приобретению от 4,8 миллиона рублей. Он имеет двухлитровый двигатель на 156 лошадиных сил, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и задний привод.

Не подорожает и компактный Mercedes-Benz A-Class. В настоящий момент его цена в России составляет около 3,2 миллиона рублей. Автомобиль оснащён 1,3-литровым турбированным двигателем в 150 лошадиных сил, передним приводом и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.