В РФ продлили запрет на экспорт бензина и частично дизеля

Кабинет министров РФ до 31 декабря 2025 года включительно продлил запрет на экспорт автомобильного бензина за пределы страны. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что запрет касается всех экспортеров, в том числе непосредственных производителей.

«Также запрещён экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах», - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что решение принято с целью поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике введено ограничение на количество приобретаемого гражданами топлива - не более 30 литров в одни руки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».