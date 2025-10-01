Полиция начнет возмещать ущерб за регистрацию угнанных машин

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил, что МВД РФ должно компенсировать автомобилистам ущерб в случае, если гаишники поставили на учёт угнанные ранее транспортные средства При этом речь идёт исключительно о случаях, когда техника уже появилась в соответствующих базах данных, пишет RG.RU.

© Quto.ru

Сегодня рост объёмов «серого» импорта покупатели не защищены от приобретения угнанной машины, но при этом, как правило, у них просто забирают транспортное средство, без выплаты компенсации.

В материалах дела указано, что кроссовер Jaguar I-Pace был поставлен на учёт ГИБДД Санкт-Петербурга в конце 2020 года физлицом. Позднее владелец продал паркетник, а весной 2021 года выяснилось, что автомобиль находится в базах Интерпола. В итоге электрокар был задержан и передан в страну угона.

Владелец с этой позицией не согласился и подал в суд на МВД, так как автомобиль был куплен с российской регистрацией на законных основаниях. Суды первой и второй инстанции отклонили дело, но Арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону пострадавшей в этой ситуации стороны и обязал МВД возместить 4,6 млн рублей.

Выяснилось, что данные о розыске появились в базе Интерпола ещё до первой регистрации автомобиля на территории России. Таким образом, гаишники поставили на учёт заведомо угнанный автомобиль, о криминальном прошлом которого владелец не мог знать.