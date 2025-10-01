Mitsubishi ASX скоро перестанет быть европейским эксклюзивом

Компактный паркетник Mitsubishi, который является близнецом Renault Captur, начнут продавать в Австралии. Там модель предложат с одним мотором, на выбор будут доступны три комплектации.

В актуальной гамме Mitsubishi ныне присутствуют две совершенно разные модели под именем ASX. Это выпускаемый с 2010 года «истинный» паркетник японской марки (он пережил уже несколько модернизаций) и клон европейского Renault Captur. Реношного близнеца компания Mitsubishi позиционирует в качестве модели второго поколения, такой SUV дебютировал в 2022 году, рестайлинг провели в 2024-м практически одновременно с исходником.

Изначально «второй» Mitsubishi ASX был заявлен в качестве эксклюзива для Европы. Но теперь это решение пересмотрено: кроссовер будут продавать еще и в Австралии, клон Captur придет на смену как раз «настоящему» ASX. Австралийское подразделение Mitsubishi только что раскрыло комплектации и цены, у местных дилеров машины появятся до конца года.

Внешне адресованный австралийцам новый ASX от евроверсии ничем не отличается. Салон полностью еще не продемонстрировали, но и внутри паркетник наверняка повторил «старосветский» вариант. Ну а если сравнивать с Renault Captur, то у кроссовера Mitsubishi собственная радиаторная решетка и другой передний бампер, плюс чуть иначе оформлены расположенные под фарами диодные секции ходовых огней. Интерьер у паркетников один на двоих, не считая эмблемы на руле.

В Европе Mitsubishi ASX бывает в виде «мягкого» или полноценного гибрида. А вот в Австралии, по данным местных журналистов, кроссовер предложат только с бензиновой турбочетверкой 1.3 без «довеска». Двигатель выдает 154 л.с. и 270 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

На австралийском рынке новый Mitsubishi ASX будет доступен в трех комплектациях. В списке оборудования базовой LS значатся: 17-дюймовые диски, тканевая обивка, 7-дюймовый приборный экран, мультимедиа с планшетом диагональю 10,4 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения. В версии Aspire появляются 18-дюймовые колеса, виртуальная приборка на 10 дюймов, подогрев руля, беспроводная зарядка, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон, ассистент движения в пробках. Топовый ASX Exceed – это еще двухцветная окраска кузова, панорамный люк в крыше, «кожа» и подогрев передних кресел.

Без учета доставки новый Mitsubishi ASX обойдется в 37 740 – 46 490 австралийских долларов, что эквивалентно примерно 2 058 000 – 2 536 000 рублей по текущему курсу. Прежний кроссовер там пока в строю, он сейчас доступен с атмосферником 2.4 (167 л.с., 222 Нм), вариатором и передним приводом по цене от 35 840 местных долларов (1 955 000 рублей).