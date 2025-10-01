Редкий Porsche 904 вернется в виде рестомода от Aerfal Automotive

Молодая нидерландская компания Aerfal Automotive анонсировала мелкосерийный рестомод Æ94 по мотивам среднемоторного спорткара Porsche 904 из середины 1960-х. Поскольку использовать в качестве донора оригинальные Porsche 904 невозможно, то за основу проекта Æ94 будет взято шасси более массового и доступного Porsche 914, выпускавшегося в период с 1969 по 1976 год.

© Колеса.ру

Тираж Porsche 914, на базе которого, к слову, уже делает рестомоды британская компания Fifteen Eleven Design, составил без малого 120 тысяч экземпляров, тогда как официальный тираж Porsche 904, выпускавшегося в период с 1963 по 1965 год, составил всего 106 экземпляров — те, что уцелели и дожили до наших дней, стоят целое состояние, никто их на «распиливание» под рестомод не отдаст. Поэтому Даниэль Робледо, основатель Aerfal Automotive, решил строить свои рестомоды на базе Porsche 914 — на вторичном рынке таких машин пока предостаточно и стоят они не очень дорого.

Porsche 904 разрабатывался как гоночный автомобиль, но были у него и дорожные версии, именуемые Porsche Carrera GTS, все они оснащались 2,0-литровым 4-цилиндровым оппозитным двигателем. Были ещё примерно полтора десятка не предназначенных для продажи экземпляров с 6- и 8-цилиндровыми оппозитными двигателями, такие теперь вообще на вес золота. Узенький кузов Porsche 904 шириной всего 1540 мм имел инновационную для своего времени стеклопластиковую обшивку.

Рестомод Aerfal Æ94 весьма дотошно повторяет облик Porsche 904, но он немного шире и, очевидно, предлагает более комфортную посадку водителю и единственному пассажиру. Дизайн Aerfal Æ94 разработал француз Алан Дерозье, известный нашим читателям по суперкару Marc Philipp Gemballa Marsien, рестомоду Renault 5 Turbo 3 и спорткару Kiska APG-1. Салон будет отделан дублёной кожей и титаном. Разработкой щитка приборов займётся некая известная часовая фирма, она же сделает для владельца каждого рестомода уникальный хронограф.

Технических подробностей о проекте Aerfal Æ94 пока немного. Известно, что 4,0-литровый атмосферный 8-цилиндровый двигатель разработает компания Cosworth (мощность будет порядка 400 л.с.), а шасси, в котором будут использоваться компоненты Multimatic, доведёт до ума компания Tuthill. Шины будет поставлять Michelin, тормозные механизмы — Brembo. От исходного Porsche 914 останется, по сути, только остов кузова, да и тот основательно усиленный, от этого кузова машине достанется VIN-номер.

Тираж и дата начала производства Aerfal Æ94 пока не раскрыты. Цена, понятное дело, будет огромной, но спрос на эксклюзивные рестомоды в последние годы растёт как на дрожжах, поэтому можно не сомневаться, что дебютную модель Aerfal Automotive ждёт успех.