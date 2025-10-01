«Белджи» готовится к производству Geely EX2

На белорусском заводе в Минской области началась подготовка к сборке новой электрической модели. Речь о хэтчбеке Geely EX2, который в настоящий момент проходит процедуру сертификации для стран Евразийского экономического союза. Это открывает ему дорогу на рынки Белоруссии, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана.

© Quto.ru

За восемь месяцев этого года китайские автолюбители приобрели более 295 тысяч единиц данной модели. К слову, она сумела обойти Tesla Model Y, компактный Wuling Mini EV и модель от BYD Qin Plus.

Тут нужно уточнить, что в Китае автомобиль продавали под именем Geely Xingyuan. Долгое время производитель скрывал глобальное название машины. Но благодаря сертификатам, полученным белорусским заводом, стало известно международное имя китайского бестселлера — Geely EX2.

Длина компактного пятидверного хэтчбэка составляет 4 135 миллиметров, ширина — 1 805, высота — 1 570, колёсная база — 2 650 миллиметров. Автомобиль построен на современной модульной платформе GEA.

Покупателям будут доступны две версии машины. Базовая комплектация оснащается электромотором мощностью 79 лошадиных сил и аккумулятором ёмкостью 30,1 киловатт-час, что позволяет проехать на одном заряде 310 километров по циклу CLTC. Более мощная модификация получит двигатель на 116 лошадиных сил и батарею на 40,1 киловатт-час, увеличивающую запас хода до 410 километров.

В Китае цена на модель начинается от 68 800 юаней и доходит до 97 800 юаней (от 795 тысяч до 1,13 миллиона рублей).