"Механике" на китайских авто в России грозит забвение

За восемь месяцев 2025 года в России было реализовано 23 тысячи автомобилей китайских марок с механической коробкой передач. Это составляет лишь 5,5% от общего объёма продаж - 425 тысяч машин, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

Остальные 94,5% пришлись на автомобили с автоматическими трансмиссиями: классическими гидромеханическими, роботизированными и вариаторами.

Больше всего автомобилей с механикой продал бренд Haval - 9446 единиц. Основная доля пришлась на модель Haval M6 (6459 автомобилей), еще 2997 машин составил Jolion.

На втором месте находится Chery - 7624 автомобиля с МКП. Из них 5313 приходится на Tiggo 4 Pro и 2311 - на Tiggo 4.

Среди других брендов, представленных на российском рынке, модели с механической коробкой передач также предлагают JAC (2019 единиц), Jetour (899), Great Wall (866), Kaiyi (739) и BAIC (663).

Эксперт отметил, что доля механических коробок передач на рынке постепенно сокращается, а китайские бренды делают ставку на автомобили с автоматическими трансмиссиями.