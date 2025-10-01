Гибридный бум в США работает на рост мировых продаж концерна Toyota

Мировые продажи Toyota бьют рекорды, но в Японии рынок демонстрирует спад. Согласно актуальному финансовому отчёту компании, восьмой месяц подряд количество проданных машин неуклонно растёт. Эксперты отмечают: значительную роль в этом успехе сыграл стабильно высокий интерес американских покупателей к гибридным автомобилям марки, что особенно важно на фоне более слабых продаж на домашнем рынке.

В Японии объёмы сбыта сократились на 12,1%, а в США зафиксирован наиболее значительный скачок — на 13,6% в годовом сравнении.

По результатам прошедшего августа общее число реализованных автомобилей под брендами Toyota и Lexus по всему миру достигло 844 963 единиц. Этот показатель на 2,2% превысил результат аналогичного периода прошлого года.

Параллельно с продажами увеличивается и выпуск автомобилей. Мировое производство машин Toyota и Lexus в августе возросло на 4,9%, составив 744 176 единиц. Это третий месяц подряд, когда автогигант наращивает производственные мощности.