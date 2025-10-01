Ателье Inkas представило особую версию Defender

Канадское ателье Inkas представило особую версию внедорожника. Теперь это не просто роскошный автомобиль, он ещё и бронированный. Именно безопасность — главная задача этой машины.

© Motor.ru

Конструкция усилена в самых важных местах, включая основные механические узлы. Топливный бак спрятан в отдельную бронированную капсулу. Автомобиль оснащён пуленепробиваемыми стёклами и специальными шинами, которые позволяют продолжить движение даже после прокола.

Этот Defender соответствует строгому броневому стандарту CEN 1063 BR6, то есть уровень защиты оберегает пассажиров от обстрела из штурмовой винтовки калибра 7,62 и даже от одновременного подрыва двух ручных гранат типа DM51 прямо под днищем транспортного средства. При этом все бронеэлементы интегрированы так искусно, что выдают присутствие защиты лишь несколько скромных значков ателье.

© INKAS

© INKAS

По желанию заказчика, автомобиль можно дооснастить целым рядом дополнительных систем. В списке опций значатся установка для очистки воздуха в салоне, оборудование ночного видения, аварийный люк в крыше, проблесковые маячки, сирены, дополнительные камеры и переговорное устройство.

Особо подчёркивается, что инженеры сохранили отличные ходовые качества и манёвренность машины, обеспечив при этом высочайший уровень комфорта для тех, кто находится внутри, даже на самой плохой дороге.