Названы самые проходимые кроссоверы на российском рынке

Эксперт назвал самые проходимые кроссоверы на российском рынке и их цены. Многие современные кроссоверы, несмотря на свой внушительный вид, созданы в первую очередь для комфортной езды в городских условиях, а не для покорения настоящего бездорожья. Однако из этого правила есть яркие исключения, и они в этой подборке.

© Quto.ru

Первый в этом ряду — Haval Dargo X, один из законодателей моды на угловатый, «квадратный» дизайн. Эта модель появилась в России в 2023 году и отличается от своей базовой версии не только пластиковым обвесом, но и серьёзным арсеналом для езды по сложным участкам. В его оснащение входят блокировка заднего дифференциала, специальный круиз-контроль для медленного движения по бездорожью и экспертный режим, отключающий систему стабилизации.

Дорожный просвет автомобиля составляет 200 миллиметров, а углы въезда и съезда равны 24 и 30 градусам. Под капотом у него единственный, но мощный двухлитровый бензиновый двигатель с турбиной, выдающий 192 лошадиные силы. Работает он в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, имеющей два «мокрых» сцепления. Цена начинается от 3,35 миллиона рублей.

© Haval

Haval H7, созданный на общей платформе с Dargo, имеет более крупные габариты. Его стоимость стартует от 3,5 миллиона рублей. На российском рынке он предлагается с тем же 192-сильным мотором и семиступенчатым «роботом». При клиренсе в 200 миллиметров он уже в базовой комплектации имеет блокировку заднего дифференциала, внедорожный круиз-контроль и экспертный режим.

Jetour Т1 своей угловатой «внешностью» сразу выдаёт внедорожные намерения. Покупатель может выбрать между переднеприводной версией с полуторалитровым двигателем и полноприводной модификацией, которая оснащена двухлитровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил и традиционной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Дорожный просвет достигает 210 миллиметров. Машина также получила блокировку межосевой муфты и заднего дифференциала. Минимальная цена на этот кроссовер — 3,77 миллиона рублей.

© Jetour

У того же бренда есть и другая модель с похожими способностями — Jetour T2. Она использует такой же двухлитровый 245-сильный двигатель, что и T1. В зависимости от комплектации, автомобиль может быть оснащён либо семиступенчатым «роботом», либо восьмиступенчатым «автоматом». Его дорожный просвет ещё больше — 220 миллиметров. Для повышения проходимости здесь также предусмотрены блокировки межосевой муфты и заднего дифференциала. Стартовая цена — от 3,96 миллиона рублей.

Замыкает «пятёрку» уникальный Mengshi M-Hero, чей необычный дизайн напоминает одновременно Hummer и Tesla Cybertruck. Это гибрид с тремя электродвигателями, в котором ДВС выполняет роль генератора для подзарядки батарей. Суммарная отдача этой системы достигает 816 лошадиных сил. Стандартный дорожный просвет равен 221 миллиметру, но пневматическая подвеска позволяет увеличить его еще на 105 миллиметров. С поднятой подвеской углы въезда и съезда достигают феноменальных 36,8 и 37,5 градусов. Это единственная модель в подборке, которая имеет не только заднюю, но и переднюю межколёсную блокировку. Стоимость этого технологичного кроссовера начинается от 14,49 миллиона рублей.