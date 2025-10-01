В России разработали закон о беспилотном транспорте

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и распределяющий ответственность между участниками рынка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на актуальную версию документа.

© Газета.Ru

Согласно проекту, производитель будет нести ответственность, если ДТП произошло из-за нарушения ПДД самим беспилотным транспортным средством. Владелец ВАТС будет признан виновным при нарушении требований руководства по эксплуатации или несанкционированном изменении конструкции. Авторизованный сервисный центр ответит за аварию, если она случилась из-за некачественного ремонта или несвоевременного обновления программного обеспечения.

Законопроект разрабатывается с 2021 года и позволит перейти к постоянному использованию беспилотного транспорта к 2027 году. С 2022 года в 38 регионах России проводятся эксперименты по тестированию ВАТС, в ходе которых беспилотники преодолели более 23 млн км и совершили свыше 100 000 поездок.

