Музей транспорта Москвы открыл на ВДНХ клуб коллекционеров ретроавтомобилей

Сегодня в павильоне N26 на ВДНХ открылась выставка "Клуб коллекционеров Музея транспорта Москвы". Москвичи и гости столицы впервые увидят частные собрания автомобилей. Первым свою коллекцию покажет известный российский коллекционер Илья Зибарев.

"Мы сотрудничаем не только с городскими организациями, но и с частными коллекционерами, которые реставрируют уникальную авто- и мототехнику. На новой выставке горожане смогут увидеть редкие автомобили и ретроигрушки и больше узнать о транспортной истории столицы", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Коллекция Ильи Зибарева стала первой в "Клубе коллекционеров" не случайно. Его экспозиция - это рассказ о целой эпохе. Ядро коллекции - советские автомобили и игрушки 1970-х годов. Их более сорока единиц, среди которых есть так называемые капсулы времени - редкие и малопробежные машины, сохранившиеся в идеальном состоянии. На этой выставке, говорит коллекционер, представлены самые ценные экспонаты. Один из них - "Москвич-433". "Увидев как-то в кино этот фургон 1969 года, а затем рассматривая его на картинках, я влюбился. На мой взгляд, это один из самых элегантных автомобилей СССР! Найти его было очень сложно, так как такие машины использовались только на госслужбе и частникам не продавались. Когда же они устаревали и списывались, их никто не хранил, а на смену приходили следующие поколения "Москвичей", - рассказал "РГ" Илья.

Лишь через год поисков ему встретилось объявление о продаже желанного "Москвича", правда, в крайне плохом состоянии. Илья взялся восстановить машину, отреставрировал ее и получил в результате уникальный экспонат. "Моя самая любимая машина в коллекции", - признается он.

Есть на выставке и прицеп "Скиф-М1", получивший прозвище - дача. Можно в деталях рассмотреть его устройство: крышка прицепа открывается и превращается в пол, на котором раскладывается просторная палатка. В комплектацию могла входить также специальная складная мебель, превращавшая походную палатку действительно в дачу на колесах. "Скиф", к слову, продержался на конвейере два десятилетия и из-за высокой цены стал символом недоступной роскоши.

Вызовет интерес у посетителей, надеется Зибарев, и мотороллер "Тулица". Его выпускали в 1980-х в Туле. "Жаль, что мотороллеры вымерли и теперь на дорогах у нас только мотоциклы и мопеды", - сетует Илья.

Все эти экспонаты окружают советские игрушки. Два года назад Илья основал для них целый музей на Большой Пироговской, 53. Собирал около десяти лет. "Когда в моей семье родился второй ребенок, я подумал: как же мне ему показать, во что мы играли в детстве?" - вспоминает коллекционер о том, как родилась новая коллекция. Так рядом с настоящей техникой появились игрушечные "Волга"-каталка, трактор "дутыш", педальные автомобили...

Кстати

В рамках выставки Музей транспорта открывает"Школу коллекционера". Взрослый шестинедельный вечерний курс предназначен для начинающих собирателей, музейщиков и искусствоведов, желающих создать коллекцию любых предметов. В детской "Школе коллекционера" запланировано пять занятий для ребят от 9 до 12 лет. Их научат собирать, описывать, сохранять и представлять собственную коллекцию в роли кураторов. К окончанию курса дети покажут на мини-выставке свои коллекции.