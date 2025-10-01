Эстония начала продавать брошенные на границе с Россией авто

Департамент транспорта Эстонии начнет с 1 октября проводить эвакуацию машин, оставленных более чем на 72 часа на стоянке у КПП "Койдула" возле границы с Россией, а затем продавать их на аукционе. Об этом сообщила газета Postimees.

© ТАСС

Эвакуацией будет заниматься предприятие Svenai, автомобили будут вывозить на платную парковку в 44 км от границы. Если владелец захочет забрать свою машину, потребуется оплатить расходы на перемещение и хранение. В случае неявки автомобиль будет выставлен на торги.

Все государства Евросоюза, которые граничат с Россией, закрыли въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами в 2023 году.