Когда на конвейер вернется "Патриот" в экспедиционной версии

В пресс-службе Ульяновского автомобильного завода рассказали "Российской газете" о том, когда на конвейер вернется УАЗ "Патриот" в экспедиционной версии.

"В перспективе такая комплектация непременно появится, потому как есть огромное желание выпустить автомобиль с улучшенными качествами и в достойной комплектации, а именно с наличием всех утраченных в силу обстоятельств систем без исключения", - отметил представитель пресс-службы УАЗа.

Напомним, российская компания остановила выпуск внедорожников в экспедиционном исполнении в 2023 году. Тогда сообщалось, что автомобили в версии для путешествий планируется вернуть в производственную программу, но пока их выпуск приостановлен из-за смены поставщиков вследствие санкций.

Самые внедорожные УАЗы предлагались с шинами BF Goodrich All-Terrain, металлической защитой порогов, блокировкой заднего дифференциала, оффроуд-пакетом с лебедкой и защитой рулевых тяг. На крыше таких машин стоял багажник. Все дополнительное оборудование было сертифицировано.

Ранее "РГ" сообщала, что Ульяновский автозавод опубликовал видео с конвейера завода, на котором собрали первые образцы внедорожников "Патриот" и "Пикап" с новым силовым агрегатом: бензиновым двигателем ZMZ Pro 2,7 литра в паре с 6-ступенчатой МКП.