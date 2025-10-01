В РФ предложили выдавать самокатчикам права категории «М» по упрощенной схеме

Права для управления мопедами необходимо распространить на электросамокаты и выдавать их после сдачи теории. Об этом ТАСС заявил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

«Общественная палата давно предлагала распространить категорию «М» на электросамокаты. <...> Мне кажется, надо пересмотреть принципы [получения] прав категории «М», например, сделать сдачу экзаменов только по теории или допустить самоподготовку, или разрешить, например, различным организациям, в том числе и общественным, обучать теории этой категории», - сказал Холодов.

Он напомнил, что сейчас эту категорию получают только вместе с другими категориями, например, «В» (легковые автомобили, внедорожники, фургоны) или «С» (грузовики).

В конце марта в правительстве России прошло совещание по ужесточению правил дорожного движения (ПДД) для СИМ, включая электросамокаты и электровелосипеды.

Среди ключевых предложений — пересмотр классификации электротранспорта. Электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт предлагается отнести к СИМ, а устройства с двигателем мощнее 250 Вт — к мопедам, что потребует получения прав.

Для всех СИМ может быть введен запрет движения по тротуарам. Вместо этого предлагается установить приоритет движения: сначала по велодорожкам, затем по правому краю проезжей части или обочине, и только в крайнем случае — по тротуару. Кроме того, обсуждается обязательное использование шлемов при езде по дорогам, повышение возрастного ценза с 14 до 16 лет и запрет на перевозку пассажиров.

