В «Книгу рекордов России» вошли автомобили Exlantix

Автомобили Exlantix установили российский рекорд дальности хода. Маршрут протяженностью 1486,4 км проходил по дорогам Калининградской области, повторяя реальные условия эксплуатации. Средняя скорость движения составила 70 км/ч при температуре 8−17°C. Притом система рекуперативного торможения сохранила 42% энергии, а средний расход составил 14,2 кВт·ч на 100 км.

© Quto.ru

По итогам теста кроссовер Exeed Exlantix ET и четырёхдверное купе Exeed Exlantix ES — продемонстрировали рекордные показатели автономности, преодолев 1361,6 и 1486,4 километров дистанции, соответственно.

Протокол измерений составлялся под контролем независимой экспертной комиссии — с непрерывной видеофиксацией, опечатанным топливным баком и контрольными замерами энергопотребления каждые 100 км.

Кстати, китайский производитель намерен продолжить работу по расширению модельного ряда на российском рынке и анонсировал новую флагманскую модель.