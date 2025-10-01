"Москвич" открыл собственный центр исследований и разработок

Автозавод "Москвич" запустил собственный центр исследований и разработок (R&D), сообщают "Известия".

Основные направления деятельности центра связаны с созданием технологий, повышающих комфорт, безопасность и экономичность автомобилей.

Также специалисты занимаются локализацией производства и адаптацией моделей к российским климатическим и дорожным условиям.

Дополнительно прорабатываются вопросы сертификации и омологации.

В новом подразделении уже работают более 60 инженеров.

По словам операционного директора завода Игоря Бойцова, открытие центра R&D - фундамент для будущего марки.

В настоящее время модельный ряд "Москвича" состоит из четырех моделей - кроссоверов "Москвич 3", "Москвич 3е" и "Москвич 8", а также лифтбека "Москвич 6". Все они являются адаптированными версиями китайских машин JAC.