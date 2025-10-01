Названы шесть автобрендов из КНР, которые хотят покорить Европу

Названы шесть автомобильных брендов из КНР, которые грозят покорить Европу
По крайней мере шесть крупных китайских автопроизводителей намерены завоевать европейский рынок, строя или приобретая сборочные заводы. Об этом сообщил директор "Автостата" Сергей Целиков в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные французского аналитического центра Inovev.
Так, компания BYD завершает строительство завода в Сегеде (Венгрия), где, как ожидается, осенью этого года будут выпущены первые машины. В период с 2026 по 2027 годы на этой сборочной площадке планируется производство четырех различных моделей для рынка ЕС, включая Dolphin Surf. Второй завод, по предварительным данным, будет построен в Турции, а третий рассматривается в Италии.
Chery с конца 2024 года использует мощности бывшего предприятия Nissan в Барселоне для сборки Ebro и Omoda.
MG, принадлежащая SAIC Group, активно ищет площадку для выпуска машин.
Geely, в свою очередь, планирует собирать свои модели Smart и Polestar для европейского рынка. Выбор идет между Венгрией, Чехией и Словакией.
Также на рынок ЕС серьезно нацелены марки Dongfeng и Xpeng.
