С запахом новой машины: в России на продажу выставили редкий ВАЗ-2104

В России выставили на продажу довольно редкий и интересный экземпляр из Тольятти - универсал ВАЗ-2104 2002 года. Пробег машины, которая находится в Армавире, всего 18 тысяч километров.

© Российская Газета

Универсал оснащен 1,5-литровым карбюраторным мотором мощностью 72 лошадиные силы, пятиступенчатой механической коробкой передач и классическим задним приводом.

Внешне автомобиль выделяется весьма распространенным для начала 2000-х годов пурпурным металликом. По словам продавца, кузов "четверки" сохранил заводскую эмаль без следов перекраски или серьезных повреждений.

Состояние салона также не вызывает нареканий, а на сидениях сохранились заводские чехлы. Владелец утверждает, что внутри до сих пор ощущается запах нового автомобиля, а сама машина никогда не использовалась для перевозки грузов.

Продавец просит за свой универсала не так и дорого - 480 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России на продажу выставили ГАЗ-24 "Волга" в музейном состоянии.