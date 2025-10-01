Opel может вернуться на рынок Австралии

Компания Opel рассматривает возможность возвращения на австралийский рынок спустя 10 лет после ухода. Уход был обусловлен сложностями в создании прибыльного бизнеса из-за низкой рентабельности и довольно жесткой конкуренции.

Отметим, что сейчас Opel принадлежит концерну Stellantis, хотя ранее входил в состав General Motors.

Руководитель Opel Флориан Хюттль отметил, что на данный момент у компании нет конкретных планов по возвращению на австралийский рынок. Однако он подчеркнул, что необходимо провести тщательный анализ потенциального спроса на транспортные средства компании до принятия решения о выходе на этот рынок.

