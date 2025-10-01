На американском рынке объявлен отзыв 39 536 кроссоверов Kia Sorento 2021-2023 годов выпуска. Причина - вероятность возгорания, связанная с неисправностью проводки системы отопления и кондиционирования. Об этом сообщил Национальный управлением безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

По данным ведомства, из-за проблем с качеством у поставщика могла быть использована проводка меньшего сечения, чем предусмотрено. В результате соединение между резистором вентилятора и разъемом перегревается.

Опасность возникает при включенном зажигании, активной климатической системе и установленной скорости вентилятора "три". В редких случаях это может привести к возгоранию.

Симптомами неисправности могут стать отказ работы вентилятора, запах гари или плавления, а также дым из воздуховодов.

Расследование началось после инцидента с Sorento LX 2023 года, где был зафиксирован пожар и "запах горячей резины". Проверка показала, что часть деталей имела локальное оплавление.

Всего выявлено 25 автомобилей с повреждениями проводки, один случай локального возгорания разъема и ещё один - пожар автомобиля. Пострадавших и аварий не зафиксировано.

Для устранения дефекта официальные дилеры бесплатно заменят жгут проводов и резистор вентилятора на новые комплектующие от другого поставщика. Рассылка уведомлений владельцам начнется в ноябре.