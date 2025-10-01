В РФ продают почти новый Peugeot 308 2012 года выпуска

"Российская газета" в ходе очередных поисков интересных объявлений обнаружила в Санкт-Петербурге Peugeot 308 2012 года. Особо редкой эту модель назвать невозможно, однако самое главное, что подкупает в машине, это безупречное состояние, одна единственная владелица с момента покупки, пробег в 9500 км и богатое оснащение.

© Российская Газета

По словам автора объявления, хэтчбек отлично сохранился, есть два ключа зажигания и оригинальный ПТС. В то же время на кузове имеются небольшие сколы. Отдельно стоит отметить хорошую комплектацию - в нее входит панорамный люк, подогрев сидений, климат-контроль и аудиосистема.

Под капотом расположен 1,6-литровый 120-сильный атмосферный мотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач AL4.

Продавец просит за французскую "капсулу времени" 1 550 000 рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Vesta в версии Comfort.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России на продажу выставили редкий ВАЗ-2104.