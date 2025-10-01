«Москвич» сообщил о появлении на машинах важной функции. Отечественный производитель автомобилей объявил о появлении на своей продукции фирменных телематических сервисов, которые позволяют владельцам не вставая с дивана отслеживать состояние техники, а также удалённо управлять некоторым оборудованием. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило в редакцию Quto.ru.

© Quto.ru

«Установка телематических блоков непосредственно на заводе гарантирует надёжность системы и бесшовную интеграцию всех сервисов. Сервис телематики доступен через приложения “Мой Москвич” для Android и “МКонтроль” для iOS, которые будут доступны для скачивания в течение октября 2025 года», — сообщили в пресс-службе производителя.

При помощи приложения россияне через смартфон смогут контролировать уровень топлива или заряда аккумулятора, отслеживать геолокацию, проверять данные о пробеге и статус замков и окон и получать уведомления о важных событиях. Например, низком заряде батареи или срабатывании сигнализации.

Помимо этого, дистанционно можно будет запускать двигатель, управлять дверными замками и изменять настройки климат-контроля. Владелец также сможет настраивать доступ для других пользователей и, при необходимости, ограничивать их права.

Для покупателей «Москвичей» в любой комплектации сервис будет бесплатным в течение трёх лет, после этого он будет доступен за отдельную плату. Активировать фирменную телематику можно в дилерских центрах или через центр поддержки клиентов бренда.