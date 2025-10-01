УАЗ «Буханка» не вошла в список для работы в такси

Минпромторг России опубликовал список автомобилей соответствующих требованиям закона о локализации такси, который заработает с марта 2026 года. В нем отсутствуют некоторые машины, которые производятся на территории России.

В частности, в списке Минпромторга отсутствуют автомобили УАЗ СГР, выпускаемые на заводе в Ульяновске. О том, почему их нет в списке, не сообщается.

Первый серийный автомобиль «УАЗ-450», именуемый в обиходе «Буханкой», сошел с конвейера Ульяновского автозавода в конце января 1958 года. Нарицательное имя он получил за своеобразный кузов, напоминающий форму буханки хлеба. Еще по одной версии «Буханкой» называли продуктовые фургоны. За годы выпуска модель неоднократно модернизировалась. Сейчас семейство таких автомобилей называется УАЗ СГР (Старый грузовой ряд).

В августе 2024 года вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог. По его словам, это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, как трактор, но никак не должно пересекаться с другими машинами на скоростных трассах.

Ранее сообщалось, что автомобили Solaris не вошли в список машин для работы в такси.