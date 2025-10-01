После локализации такси по списку властей может просесть «Комфорт+»

Из-за ограниченного выбора моделей в списке подходящих для работы в рамках закона о локализации такси может «просесть» тариф «Комфорт+» — ни одна из названных Минпромторгом марок не соответствует этому сегменту. Об этом заявил автоэксперт Алексей Аксенов, которого цитирует радиостанция «Говорит Москва».

Отметив, что из оказавшихся в перечне авто УАЗ вряд ли «зайдет как машина для такси», а Sollers — это прежде всего коммерческий транспорт, специалист указал на то, что «Москвич» сможет «охватить "Эконом" и "Комфорт", но все-таки не "Комфорт+"». Также в этом сегменте, согласно его оценке, не будет представлен и Evolute, а Voyah — это супердорогие автомобили класса премиум.

«Безусловно, хочется еще какие-то бренды, пошире. Я среди моделей не вижу "Комфорт+"», — прокомментировал Аксенов.

В представленный Минпромторгом перечень вошли в общей сложности более 20 моделей шести российских брендов, соответствующих требованиям закона о локализации. В нем, в частности, оказались семь моделей Lada (Granta, Iskra и Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel, две модели УАЗа (Patriot и Hunter) и весь модельный ряд столичного концерна «Москвич».