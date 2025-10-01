Школьник из Таджикистана создал свою Tesla

Юный изобретатель из Таджикистана - ученик десятого класса из Исфары Нурмухаммад Аминджонов. Он за год построил свою Tesla, вдохновившись экстравагантным пикапом Илона Маска.

Школьник говорит, что однажды увидел в интернете пикап Tesla Cybertruck стоимостью 100 тысяч долларов и решил построить свой автомобиль с похожим дизайном.

Особенности конструкции, а также материалы, из которых сделана таджикистанская "Тесла", не раскрываются. Известно, что отдача одного электродвигателя машины составляет около 3 л.с. а энергия запасена в шести 12-вольтных аккумуляторах.

У силовой установки есть три режима работы: "Спорт", "Комфорт" и "Эко". Максимальная скорость - 80 км/ч.

Нурмухаммад Аминджонов со своим автомобилем участвовал в республиканском конкурсе изобретателей, где занял призовое место.

Школьник не намерен останавливать проект и будет работать над дизайном своей "Теслы" и улучшением технических характеристик.