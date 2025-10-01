Таксисты советуют разогнать Минпромторг за список локализованных авто

Непонятные автомобили от “АвтоВАЗа” из китайских запчастей и сказки про беспилотные машины - это не то, что нужно водителям такси для работы, сказал НСН Андрей Попков.

Автомобили, на которых Минпромторг предложил работать таксистам, не соответствуют требованиям водителей и пассажиров, необходимо создать специальный автомобиль для работы в такси. Об этом НСН заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Минпромторг России опубликовал в мессенджере Max первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». По мнению Попкова, указанные в перечне автомобили не подходят для работы в такси.

«Список очень сомнительный. Гибридные и электромобили вообще не подходят для такси из-за своей дороговизны. Пока нет автомобилей, которые соответствовали бы всем критериям и всем хотелкам сегодняшнего дня. Жалкое подобие китайского автопрома, “Москвич”, Lada, Voyah — все это не то, чего хотят таксисты и пассажиры. Мы выходили с предложением, чтобы выпустили специальный автомобиль только для такси. Он должен быть комфортным, большим, удобным, надежным, безопасным и доступным. Различные государственные программы должны поддерживать и поощрять таксомоторную отрасль, однако, к сожалению, этого нет, сегодня отрасль находится в глубоком кризисе, нам предлагают разношерстные автомобили, которые не соответствуют уровню XXI века. За такой список я бы разогнал Минпромторг за ненадобностью. Понятно, что это дорого, но нормальный автомобиль нужен. А мы только видим непонятные автомобили от “АвтоВАЗа” из китайских запчастей и слышим сказки про беспилотные машины», — сказал Попков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в России должен быть создан четкий и единый стандарт для машин, которые будут допускаться для работы в такси.