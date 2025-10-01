В Подмосковье упростили парковку для мотоциклов и электромобилей

В Московской области у владельцев мотоциклов и электромобилей появилась возможность бесплатно парковаться на платных стоянках, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

© Weibo

«На региональном портале госуслуг Московской области теперь можно зарегистрировать мотоцикл и электромобиль в реестре и парковаться на платных парковках региона бесплатно», — сообщает ведомство.

Отмечается, что парковочное место после получения разрешения не резервируется – можно парковаться на любом свободном месте платной парковки.

До этого стало известно, что Минтранс готовит законопроект, где на федеральном уровне впервые будет описан механизм получения владельцами машин резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома.

Как уточняет издание «Коммерсантъ», речь идет об изменении закона «Об организации дорожного движения». Обсуждение механизма началось после инициативы депутатов фракции «Новые люди», предложивших сделать бесплатной парковку около школ 1 сентября.

Ранее дептранс Москвы не подтвердил сообщения о плане расширить сеть платных дорог в столице.