В России в ближайшие несколько лет появится беспилотное такси. Об этом рассказал гендиректор «Яндекс такси» Александр Аникин в рамках форума «Цифровая транспортация».

«Я думаю, что автономное такси без водителя-испытателя за рулем появится на улицах российских городов уже в ближайшие пару лет. А за следующие 5-10 лет, я думаю, что счет пойдет на тысячи и, возможно, десятки тысяч, и это станет нашей новой обыденностью, которую мы в общем-то и замечать перестанем», — предрек он.

В январе Министерство транспорта России подготовило проект правительственного распоряжения, который должен стать шагом к массовому появлению беспилотных машин на дорогах. Поправки предлагается внести в «концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на дорогах» от 2020 года.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что к 2033 году в России на беспилотный режим переведут 30% транспорта, включая автобусы. Это поможет снизить проблему с нехваткой водителей общественного транспорта, отметил он в пресс-центре НСН.

Ранее Москву назвали лидером по внедрению автономных систем в городе.